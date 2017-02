(VIDEO) Monaco învinge clar pe Nice și ajunge la un record incredibil pentru o echipă din Franța

11:17

Conducerea de la Chișinău este categoric împotriva soluționării conflictului transnistrean prin revenirea la „Planul Kozak”, ce prevede federalizarea ţării. Anunțul a fost făcut astăzi de către Prim-ministrul Pavel Filip, în urma întrevederii cu președintele în exercițiu al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), ministrul de externe al Austriei, Sebastian Kurz. The post Pavel Filip anunță că autoritățile de la Chișinău sunt împotriva federalizării Republicii Moldova appeared first on Independent.