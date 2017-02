A cincea zi de proteste în România. Guvernul se reunește în ședință de urgență

12:57

50 de mii de Euoro, adică peste un milion de lei, atât au adunat din donații liderii Partidului „Demnitate și Adevăr". Cifra a fost confirmată de Andrei Năstase, care a recunoscut că banii adunați la protestele din centrul capitalei au dispărut fără urmă, iar nimeni nu poate spune cum anume au fost cheltuiți acești bani. Discuțiile pe marginea banilor dispăruți s-au purtat pe tonalități ridicate, or oamenii care au participat la ședință au fost nemulțumiți de lipsa transparenței în cheltuirea banilor adunați din donații. Năstase a raspuns halucinant la întrebarea unde-s banii lucru care a ațâțat și mai mult spiritele:„În ce privește furtul din partid. Din momentul 13 decembrie, când ne-am transformat în partid politic, nimeni, niciodată, nu o pus mâna nici pe un ban. Dar știți de ce? Pentru că nu sunt!". Pe fundal se aude vocea unui din participanții ședinței care a spus: „Nu cred". Se pare că problema banilor dispăruți îi macină de mult timp pe membrii DA, or anume acesta a fost motivul plecării în ultimile luni a peste 30 de activiști din OT Orhei. Cert este că atitudinea lui Năstase față de propriii simpatianți este una anormală, or din același filmuleț se vede cum liderul PPDA își numește propriul orășel de corturi, instaurat în centru capitalei - Gojineață (loc în care trăiesc porcii). „Aș vrea să vă întreb ceva. Cine știe matematică? De pe 6 septembrie, până când nu am închis acest orășel, nu am putut să-l menținem. El era murdar, oamenii ieșeau și-l transformau într-o gojeneață". Potrivit presei, anume în urma acestor ședințe cu scântei, 24 de membri de la Orhei din partidul DA au părăsit formațiunea, acuzându-l pe Andrei Năstase de lipsă de transparență în cheltuirea banilor colectați de la simpatizanți.