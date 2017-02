Lukașenko îl sfidează din nou pe Putin: Nu avem nevoie de așa ceva

14:57

Cel puţin o persoană a fost grav rănită şi alte câteva au fost uşor afectate în urma unei deflagraţii, posibil cauzată din cauza unei acumulări de gaze, care a avut... The post Cel puţin un rănit, în urma unei explozii, într-o suburbie a Parisului appeared first on Independent.