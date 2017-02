FOTO // Proiecție laser cu mesajele protestatarilor la mitingul din București

13:57

Bombe la Ambasada Ucrainei la Chișinău? ăsta a fost primul lucru la care m-am gândit când am văzut în această dimineață zeci de polițiști fojgăind prin fața reprezentanței diplomatice, cu câini în lesă și cu pistoale automat în bandulieră. Ceva se întâmpla. Cordoane de polițiști în jurul Ambasadei, și oameni întorși din drum. Zeci de polițiști mușinând încolo și încoace foarte agitați. Mașini parcate. Alte mașini sosind. Și din ele coborând noi polițiști. Femeia care mergea în fața mea a fost întoarsă din drum și am întrebat-o ce se petrece, dar ea nu mi-a putut spune nimic clar, pur și simplu polițiștii nu au lăsat-o să înainteze, dar de ce, nimeni nu i-a explicat. Absolut nimeni. Un polițist mi-a făcut și mie semn să cârnesc înapoi. Dar nu am vrut, pentru că asta ar fi însemnat să ocolesc foarte mult și, pe de altă parte, voiam să știu ce se întâmplă. Voiam să știu ce căutau: bombe? Un polițist mi-a ieșit în față și mi-a strigat să fac picioare la deal.