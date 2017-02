CNA cere parlamentarilor să se inspire de le protestele din România privind inițiativa legislativă de amnistie fiscală

15:42

Tensiunea își spune cuvântul... Jandarmii au reușit să se bată între ei. VIDEO De teamă ca ultraşii să nu provoace noi incidente, jandarmii care au fost delegaţi să asigure ordinea la protestele joi, din Bucureşti, şi-au bătut un coleg. Acesta era îmbrăcat în civil şi patrula prin mulţime. Jandarmii suflă şi în iaurt, după incidentele provocate miercuri seara de un grup de persoane în care s-au inflitrat şi câţiva ultraşi. Nu se ştie în ce împrejurare, un jandarm aflat sub acoperire a fost bătut destul de serios... de jandarmi. Cel aflat sub acoperire a fost pus la pământ şi imediat a fost înconjurat de mai mulţi jandarmi, care au început să-l lovească. Într-un final, a fost recunoscut de un alt jandarm şi atunci şi-au dat seama ce greşală au comis. În încercarea de a acoperi gafa, jandarmul bătut a negat în faţa celui care filma că ar fi fost în vreun fel agresat. Zeci de mii de români au ieşit pe străzile Bucureştiului și alți zeci de mii în alte orașe ale României în cea de-a treia noapte de proteste împotriva unei ordonanţe ce decriminaliează anumite forme de corupţie. Deocamdată, noul premier socialist al statului, Sorin Grindeanu, a refuzat să abroge măsura controversată, în pofida celui mai mare protest de la căderea comunismului. Astfel, câțiva ministri și-au dat demisia: Ministrului pentru Mediul de Afaceri, Florin Jianu, spunând că dorește să rămână cu „constiința curată”. Florin Jianu a anunţat, joi dimineaţă, că demisionează din Guvern. „Mă opresc aici din activitatea guvernamentală pentru că aşa îmi dictează conştiinţa, iar asta nu este negociabil pentru nimic în lume”, a scris el pe pagina de Facebook. El a mai spus că a luat decizia să demisioneze luni seara, dar a așteptat ca Guvernul să repare greșeala. „Am reflectat cu responsabilitate la ceea ce este etic să fac în continuare și nu în principal pentru probitatea mea profesională, pentru că aici am conștiința curată, ci pentru copilul meu, pentru cum o să mă uit în ochii lui și ce anume o să îi spun peste ani. O să îi spun că tata a fost un laș și a girat acțiuni pe care nu le împărtășește sau a ales să iasă cu fruntea sus dintr-o poveste care nu este a lui?!”, a scris Florin Jianu. „Am muncit cu credință și îndârjire în fiecare din cele 28 de zile de mandat și nu mi-a trecut prin gând că munca ar putea fi umbrită într-un mod atât de brutal și de nedrept. Cei care mă cunosc știu că nu pot accepta impostura sau minciuna!”, a continuat el. Acesta mai adaugă că nu vrea ca demisia sa să fie folosită în scop politic „de o parte sau de alta”. „E un război pe care nu îl împărtășesc și pe care îl vreau cât mai repede oprit! Sunt oameni pe care îi apreciez în prezenta guvernare și care nu meritau nici ei ce s-a întâmplat acum două seri. Sunt oameni pe care îi apreciez în PSD și in a căror bună credință și putere de lupta, îmi pun în continuare speranța de a restaura ce poate și trebuie a fi restaurat: Competenta și cinstea!”, a punctat Jianu. El mai spune că „România nu merită ce i se întâmplă acum, românii nu merită ce li se întâmplă acum!” Florin Jianu mai spune că mediul de afaceri are nevoie de „predictibilitate și stabilitate”, care „trebuie restabilitate urgent”. „Mă gândesc, de asemenea, nu la viitorul meu, ci la viitorul oamenilor care m-au urmat în echipa de la minister, fie din interiorul aparatului ministerial sau cei aduşi de mine, oameni oneşti, sinceri şi atât de dornici de schimbare. Fiţi puternici şi ţineţi drumul drept!”, a mai scris acesta. Florin Jianu adaugă că, într-o lună cât a fost ministru, a adoptat mai multe acte normative, printre care „Programul România Start-up Nation, Programul de Internaţionalizare a IMM-urilor, Norme pentru Acordarea Titlului de Incubator de Afaceri, 0% impozit pentru CDI” și că a construit „un buget solid pentru 2017, cu creşteri semnificative pentru finanţarea antreprenorilor (aprox 2 miliarde de lei, de zece ori mai mulţi bani pentru programe decât în 2016), buget gata să fie implementat şi nu în ultimul rând am reuşit o premieră pt România post-decembristă: un Minister al Antreprenoriatului! Toate acestea trebuie continuate şi sunt gata să pun umărul la acest lucru, în continuare.” „Mă opresc aici din activitatea guvernamentală pentru că aşa îmi dictează conştiinţa, iar asta nu este negociabil pentru nimic în lume! Îi rog pe cei tentaţi să folosească gestul meu în scop politic, propagandistic sau de orice altă natură a incită, să se abţină. Sunt şi rămân tehnocrat, nu mă pricep la politică, mă pricep la domeniul IMM şi la antreprenoriat. Nu voi ieşi în mass-media pentru declaraţii şi va rog să respectaţi această dorinţa. Îmi doresc, de asemenea, să putem munci iarăşi, liniştiţi, în această ţară.”, mai apreciază el. „Am pregătit acest mesaj încă din seară celebrei şedinţe de guvern, am amânat însă decizia sperând că gândul bun sau măcar presiunea străzii îi vor determina pe cei care au greşit conceptual dar şi pe cei care au acţionat, să aibă onoarea de a îşi repara 'eroarea' şi să ne continuăm liniştiţi activitatea. Dacă ei nu au făcut-o două zile, poate acest exemplu le va fi util”, și-a încheiat Florin Jianu mesajul. Daniel Şandru - șeful Departamentului CENTENAR. „Menţionez faptul că recurg la acest gest de onoare întrucât, din poziţia pe care o deţineţi, aţi transformat serviciul public într-un serviciu dedicat intereselor personale ale unor politicieni cu probleme de natură penală, prin adoptarea de către Guvernul României a OUG privind modificarea Codurilor Penale, ceea ce contravine flagrant principiilor în care cred, fidele democraţiei şi statului de drept", se arată în demisia lui Daniel Şandru, adresată premierului Sorin Grindeanu. „Sper ca ziua de 1 Decembrie 2018, momentul aniversării Centenarului marii Uniri, să vă ofere, dle Prim-ministru, un prilej de reflecţie asupra răului pe care l-aţi produs acestei ţări şi care va fi consemnat ca atare în istoria României", a adăugat Şandru. Alături de Daniel Şandru au mai demisionat şi directorul de cabinet, Cosmin Popa, precum şi consilierii Cătălina Gabriela Bulborea şi Ruxandra Ivan. Procurorul Oana Schmidt – Hăineală şi-a dat DEMISIA din funcția de secretar de stat în Ministerul Justiției. Consiliul Superior al Magistraturii a decis să încuviințeze solicitarea procurorului general de încetare a detașării a procurori în funcții de doi secretari de stat la Ministerul Justiției. Astfel, ministrul Iordache rămâne fără adjuncții Oana Schmidt-Hăineală şi Constantin Sima. „Astăzi, 3 februarie 2017, doamna procuror Oana Andrea Schmidt - Hăineală a solicitat primului-ministru al României încetarea calităţii deţinute în cadrul Ministerului Justiţiei, respectiv de secretar de stat'', conform unui comunicat al Ministerului Justiţiei. Avocatul Poporului Victor Ciorbea atacă la CCR ordonanţa Iordache spunând că „scoate de sub incidenţa legii penale activitatea aproape a întregii administraţii din România” Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, a anunţat astăzi că atacă la Curtea Constituţională ordonanţa de urgenţă privind modificarea Codurilor penale, reţinând ca un prim argument faptul că nu se justifică urgenţa unei astfel de intervenţii legislative a Cabinetului. „Verificând si prevederile ordonanţei am constat că avem calitatea de a ridica excepţia de neconstituţionalitate. Am reţinut o prmă critică: neîndeplinirea cerinţelor referitoare la existenţa urgenţei şi a cazului excepţional. Guvernul menţionează ca unul din motive că e necesară implementarea unei directive a UE. Verificând, termenul e 1 aprilie 2018. E un termen suficient de lung pentru a fi dezbătută în Parlament”, a precizat Ciorbea. Cât priveşte prevederile actului normativ, Avocatul Poporului a susţinut că, deşi s-a ţinut cont de decizia CCR privind abuzul în serviciu, Guvernul a adăugat în text însă formularea e de natură să creeze imprevizibilitate. „E adevărat că avem decizia CCR privind abuzul în serviciu. Prin OUG s-a ţinut seama de decizie. În OUG se foloseşte, se adaugă, se menţionează şi la vătămare gravă, certă a intereselor legitime. În schimb legiuitorul nu defineşte ce înseamnă această vătămare gravă. Apare încă un element de incertitudine”, a spus Victor Ciorbea. ”În OUG se spune că suntem în prezenţa abuzului doar dacă avem de-a face cu o lege sau ordonanţă de urgenţă. Din diverse decizii ale CCR reiese că trebuie avută în vedere accepţiunea largă a noţiunii de lege: HG, ordine ale ministrilor, hotărâri ale consiliilor judeţene, municipale, locale, care reprezintă acte normative - lege în sens larg”, a mai spus Ciorbea. El a menţionat că, prin această limitare, se scoate de sub incidenţa legii penale activitatea aproape întregii administraţii, fapt care a stat la baza ridicării excepţiei de neconstituţionalitate de către Avocatul Poporului şi sesizarea CCR. "A limita abuzul în serviciu numai la încălcări aduse legii - ordonanţe, OUG – şi a nu ne referi la celelate acte normative înseamnă a scoate de sub incidenţa legii penale activitatea aprope întregii administraţii din România", a subliniat Victor Ciorbea. Anterior, Ciorbea declarase că instituţia pe care o conduce nu are competenţa, potrivit legii de funcţionare, să atace la CCR prevederi din acte normative care nu sunt în vigoare. Însă, preşedintele Klaus Iohannis a spus, după o discuţie cu Ciorbea, că acesta poate sesiza CCR chiar dacă unele articole din OUG nu au intrat în vigoare şi speră că acest demers va fi făcut în zilele următoare. "Dacă există decizii ale CCR care fac excepţie de la această prevedere legală, le analizăm şi vedem ce se poate face", a spus atunci Avocatul Poporului. Cu zeci de mii de oameni în stradă manifestând împotriva deciziilor Guvernului, Partriarhul Daniel face un „îndemn la rugăciune” susţinând că „avem nevoie mai mult ca oricând de făcători de pace” "În contextul lumii de astăzi, frământată de neînţelegeri şi războaie, avem nevoie mai mult ca oricând de făcători de pace, adică de toţi aceia care pot preveni sau aplana conflictele între oameni, în societate sau între popoare. Adesea există violenţă şi tulburare şi pentru că oamenii nu mai adună în sufletul lor pacea care vine de la Dumnezeu şi care pacifică patimile egoiste ca abuzul de putere şi de profit material fără limite. Să ne rugăm mai intens lui Dumnezeu, Maicii Domnului şi tuturor sfinţilor care au fost făcători de pace să aducă pace, ocrotire şi armonie în familie, în societate şi, mai ales, între popoare în lumea de astăzi”, este mesajul transmis de Patriarhul Daniel, pe pagina de Facebook a Agenţiei Basilca. Klaus Iohannis a vorbit la Consiliul European și despre PROTESTELE DE STRADĂ. Acesta le-a spus LIDERILOR EUROPENI despre SITUAȚIA TENSIONATĂ din România. Președintele Klaus Iohannis a declarat presei străine, vineri, în Malta, că situaţia din România este "foarte complicată", dar "sute de mii de români sunt în stradă" şi "am încredere în ei" şi "cred în România", scrie Agerpres. "Este un summit important. Aşteptările sunt ridicate. Trebuie să găsim o cale bună pentru Europa şi un drum bun spre (summitul de la) Roma", a declarat Iohannis, în limba engleză, răspunzând întrebărilor jurnaliştilor la sosirea la reuniunea Consiliului European din La Valletta. El s-a declarat "foarte îngrijorat" de ceea ce se întâmplă în România. "Situaţia din România este foarte complicată. Dar avem sute de mii români în stradă. Am încredere în ei. Cred în România. În cele din urmă, trebuie să găsim o soluţie bună. Trebuie să prevaleze statul de drept, valorile europene", a adăugat şeful statului. Iohannis a precizat că investitorii din România "nu sunt ameninţaţi". "Situaţia economică este încă foarte bună şi cred că va rămâne aşa", a subliniat preşedintele. Preşedintele Klaus Iohannis participă vineri, în Malta, la reuniunea informală a Consiliului European, principalele teme de pe agendă vizând dimensiunea externă a migraţiei şi pregătirea întâlnirii liderilor Uniunii Europene care va avea loc în martie la Roma. Traian Băsescu despre DERULAREA PROTESTELOR: „Poate fi începutul unui război hibrid". Fostul şef al statului A FĂCUT O SUPER ANALIZĂ a situaţiei care macină România de trei zile Întrebat dacă este în regulă ca Procuratura să cenzureze actele Guvernului, Băsescu a spus "categoric, nu. Procurorul general al SUA a avut o altă opinie decât Trump, iar el l-a dat afară imediat". "Orice om dintr-un minister poate să spună: îmi e silă de preşedinte, de ministru. Poţi să spui orice, frate, dar execuţi, dacă vrei să rămâi. Tu nu îi spui că nu se poate, tu ca funcţionar te pliezi pe obiectivul ministrului, ăsta e modul de funcţionare al unui guvern eficient", a subliniat el. De asemenea, Traian Băsescu a afirmat că „nu am nimic cu procurorul general, dar l-aş ruga să privească la ce a făcut Merkel când procurorul general a avut altă părere decât ministrul Justiţiei din cabinet, l-a destituit. În general, Parchetele nu sunt responsabile de politica penală, singurul responsabil este Guvernul". În ceea ce îl priveşte pe şeful statului, Băsescu a adăugat că "primul lucru pe care ar trebui să-l facă Iohannis este să nu se mai poziţioneze de partea unei tabere. Suntem în faţa unei bătălii fundamentale ale statului. În loc să stabilească cine cu cine cooperează, marea bătălie este cine pe cine controlează". Despre manifestaţiile din stradă, fostul lider al statului a spus că s-a confruntat şi el cu astfel de proteste, iar "cei care le organizau erau cei care se plâng acum de ele, PSD împreună cu PNL-ul, 2011, 2012, când în stradă s-a respins legea Sănătăţii. Am fost tot timpul ţinut la curent cu evoluţiile din stradă, dar nu are nimeni voie să spună: i-am dat preşedintelui un sms. Dacă statul român a ajuns să transmită informaţii de siguranţă prin sms, putem să ne gândim să-l desfiinţăm, că nu mai e stat". Despre posibilitatea ca în România să se repete scenariul din Ucraina: "E greu ca România să intre într-un scenariu numit Ucraiana. Atenţie, o spun cu responsabilitatea unui om care înţelege procesele: poate fi începutul unui război hibrid. E mai greu să se întâmple ce s-a întâmplat în Ucraina, dar nu este exclus", a explicat Băsescu. Despre conflictul dintre Liviu Dragnea şi Klaus Iohannis: "Discursul lui Iohannis este îndreptat înspre adâncirea conflictului. (...) Dragnea să scoată plafonul de 200.000. Preşedintele Iohannis să fie de acord că a tensiona în continuare lucrurile le poate duce la derapaje", a punctat Băsescu. Întrebat dacă există certitudinea că pachetul de legi îl scapă pe Dragnea, Traian Băsescu a afirmat că "da, la fel cum o scapă şi pe fiica mea de instigare la abuz în serviciu. (...) Orice atitudine aş avea, toţi vor spune că vreau să îmi apăr fiica, nepotul, ginerele, pe Elena Udrea. Sunt obişnuit să fiu terfelit de dimineaţa până seara şi de prieteni, şi de adversari". La întrebarea "Cum va evolua situaţia?", Băsescu a conchis că "Dacă preşedintele nu se opreşte şi Dragnea nu modifică plafonul de 200.000 de lei, nu se vor potoli lucrurile, pentru că toată propaganda e ţintită pe salvarea lui Dragnea". Sorin Ovidiu Vîntu îi transmite un mesaj tranșant lui Liviu Dragnea. Omul de afaceri este de părere că șeful PSD trebuie să renunțe la ordonanțe dacă nu vrea să își piardă libertatea. Aveti mai jos postarea de pe blog a lui Sorin Ovidiu Vîntu. „Nu suport femeile urâte, nu suport bărbații proști, urăsc să fiu manipulat, dar cel mai mult urăsc încercarea cuiva de a-mi controla viața sau de a-mi spune cine sunt. Toate deciziile pe care le-am luat în viață, bune sau tâmpite, le-am luat după cum am avut EU chef, fără a-mi păsa vreodată de opiniile cuiva. În schimb, am acceptat fără rezervă autoritatea statului, dorindu-mi să fiu locatarul și acționarul în același timp al unui stat puternic. Din acest motiv, în loc să plec în exil, am acceptat toate sentințele pe care le-am considerat profund nedrepte și mi-am petrecut majoritatea ultimilor 7 ani prin pușcării. Statul puternic în care eu cred înseamnă totalitatea legilor penale, civile sau comerciale acceptate de către toți locuitorii și acționarii lui. De aceea, domnule Dragnea, singurul lucru pe care îl puteți face este acela de a retrage ordonanțele față de care o parte însemnată a acționarilor acestui stat au o atitudine de respingere fermă. Revenirea clasei politice la respectarea cetățenilor statului pe care vremelnic îi conduc este un act de normalitate și înțelepciune, nu un act de lașitate. Riscați astfel ca, din pricina unor ordonanțe dubioase și a unei caricaturi de lege a grațierii care nu rezolvă nimic, să vă pierdeți nu doar respectul multora dintre noi, ci și libertatea. România are nevoie de o nouă filozofie penală, de o nouă abordare față de cei care au greșit în raport cu concetățenii lor, dar asta trebuie făcută calm, în timp și cu acordul tuturor. Înlocuiți, domnule Dragnea, șmenul cu o abordare cinstită și profesională a problemelor din zona justiției”, a scris Sorin Ovidiu Vântu pe blog. Adian Mititelu a mers și el la proteste! "În Craiova sunt, în piaţă, peste 5000 de oameni. Mă aflu printre ei" Adrian Mititelu s-a ţinut de cuvânt şi a ieşit în stradă, alături de alte mii de oameni, în Craiova, pentru participa la protestele deciziilor luate marţi noaptea de Guvernul PSD-ALDE, care a emis o Ordonanţă de Urgenţă prin care a modificat Codul Penal şi a trimis în Parlament un proiect de lege privind graţierea unor categorii de infractori. Fostul patron al Universităţii Craiova a anunţat, pe pagina sa de Facebook, că se află la proteste, alături de fiul său şi alte 5.000 de oameni. „Craiova noastră sunt, în piaţă, peste 5000 de oameni. Mă aflu printre ei", a scris Mititelu pe Facebook.Adrian Mititelu este sigur că modificările aduse formei iniţiale a legii pentru graţiere, care a fost trimisă în Parlament, sunt doar praf în ochii poporului: „Acolo, în Parlament, o vor schimba cum vor vrea ei. Asta e doar ca să ne prostească!“. Acesta spune că marţi noaptea, după ce a văzut deciziile guvernului Grindeanu, n-a mai putut să doarmă de nervi: „Ies şi eu în stradă. Vor fi proteste şi la Craiova, în Piaţa Mihai Viteazul. Vom fi acolo toţi cărora ne pasă“. Comisia Europeană a cerut CONVOCAREA de URGENȚĂ a lui Grindeanu la Bruxelles Dacă Guvernul Grindeanu nu retrage ordonanţa referitoare la modificarea Codului penal, România riscă să-şi piardă dreptul de vot în UE, anunță Digi24. Avertismentul vine de la preşedintele Comisiei pentru Afaceri Europene din Parlamentul german (Bundestag), Gunther Krichbaum. Uniunea Europeană are prevăzută această sancţiune pentru cazul în care, într-o ţară membră, există ameninţări sistematice la adresa statului de drept. Procedura nu a fost folosită niciodată, deşi Polonia a fost ameninţată recent cu suspendarea dreptului de vot pentru încălcarea libertăţii presei. Oficialul german (creștin-democrat) i-a cerut preşedintelui Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, să-l convoace urgent pe Sorin Grindeanu la Bruxelles şi să-i ceară să retragă ordonanţa. Gunther Krichbaum apreciază drept îmbucurător faptul că populaţia se opune măsurii, calificată de el drept o lovitură dată statului de drept. UE trebuie să fie de partea manifestanţilor şi să îi sprijine, mai spune el. Deputatul german precizează că situaţia din România va fi discutată la următoarea şedinţă a Comisiei pentru Afaceri Europene din Bundestag.