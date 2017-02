(FOTO) Cum arată astăzi clădirea Președinției; Dodon se declară „șocat”

15:47

Primarul de Bălți, Renato Usatîi, s-a adresat către bălțeni în cadrul unei transmisiuni online prin intermediul paginii sale de Facebook, cu îndemnul de a nu cădea în plasa provocărilor și propagandei regimului criminal de guvernare. The post Usatîi denunţă provocările pe care le pregătesc la Bălți oamenii lui Plahotniuc appeared first on Independent.