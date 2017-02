Un vechi continent dispărut, descoperit în Oceanul Indian

Un vechi continent care s-a aflat în trecut între India şi Madagascar se află acum împărţit în mai multe bucăţi, pe fundul Oceanului Indian. Astfel, cercetătorii au descoperit că insula vulcanică Mauritius stă pe rămăşiţele unui vechi continent scufundat. Insula Mauritius are, scrie The New Scientist, aproximativ 8 milioane de ani, dar s-au descoperit cristale zirconice pe unele dintre plajele i

