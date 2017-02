Mister DEZLEGAT! Lenuța Gheorghiță a dezvăluit de ce POARTĂ ROȘU, deseori! FOTO//

10:37

Jurnalista și bloggerița Cristina Evtodii-Marcu, scrie pe blogul său, că în luna ianuarie a avut o premieră mai puțin plăcută, însă nu e nimic grav. „Pentru prima oară am fost concediată fără să mă anunțe cineva direct! Tot ok. I am alive. You can’t afford my services? So, I can’t help you enymore! Fiecare muncă […]