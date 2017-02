BNM a majorat prognoza inflației până la 5,2%, pentru 2017; Ne așteaptă un val de noi scumpiri

06:17

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a anunțat marți noapte că „și-a încheiat misiunea politică în fruntea PMP" și că se retrage de la conducerea partidului.