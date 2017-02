Cioclea: BNM a revizuit prognoza inflaţiei în creștere. Va fi de până la 5,2%

11:57

Una dintre cele mai mari festivaluri de foc, Up Helly Aa, a avut loc la Shetland, Scoţia. Sute de oameni cu torţe în mâini au defilat pe străzile din Lerwick. Up Helly Aa este un festival local, mic, care are loc în fiecare an în Shetland în ultima zi de marți a lunii ianuarie.