O femeie din capitală, condamnată: A impus o tânără să se prostitueze în Italia

14:42

Ambasada Statelor Unite de la Ankara a emis o avertizare privind riscul producerii unor atacuri care să vizeze cetăţenii americani aflaţi în Turcia, în urma intensificării retoricii antiamericane în acestă ţară, informează site-ul postului France 24. "Intensificarea retoricii antiamericane are potenţialul de a inspira unii indivizi să comită acţiuni violente împotriva cetăţenilor americani", se afirmă într-un comunicat al Ambasadei, citează Mediafax. Comunicatul mai precizează că toate călătoriile efectuate de oficiali americani la Istanbul au nevoie de aprobarea Departamentului de Stat. Anunţul se bazează pe informaţiile care "indică faptul că grupuri extremiste îşi continuă eforturile agresive de a ataca cetăţenii americani şi expaţii aflaţi la Istanbul". Unii oficiali turci şi o parte a presei au acuzat Statele Unite de implicare în tentativa de lovitură de stat din 15 iulie, însă Washingtonul a negat categoric afirmaţiile în acest sens. Clericul musulman Fethullah Gulen, despre care Ankara spune că ar fi orchestrat tentativa de lovitură de stat, continuă să trăiască în Statele Unite, în pofida cererilor de extrădare formulate de autorităţile turce. Mai mult, pe data de 27 decembrie, preşedintele Recep Erdogan a acuzat Statele Unite că ar susţine "grupări teroriste" din Siria, inclusiv Stat Islamic.