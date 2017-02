(VIDEO) Odată cu încălzirea globală, oraşele plutitoare pot deveni o realitate peste doar câţiva ani

20:37

Negocierile de pace cu privire la Siria, sub egida ONU, au fost amânate pentru 20 februarie, a anunţat marţi în cadrul Consiliului de Securitate emisarul special al Naţiunilor Unite pentru Siria, potrivit diplomaţilor prezenţi, informează AFP.