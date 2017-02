Viața pe picior mare a lui Johnny Depp, l-a adus aproape de faliment; Suma uriașă cheltuită lunar

19:47

Marine Le Pen a anunţat că nu va rambursa suma de aproape 300.000 de euro pe care Parlamentul European (PE) i-o cere până marţi seara, şi cu care a remunerat-o ca asistentă parlamentară pe Catherine Griset într-o perioadă în care aceasta era secretară, iar apoi şefă de cabinet a preşedintei Frontului Naţional (FN, extremă dreapta), relatează Reuters. The post Deși se declară eurofobă, Marine Le Pen refuză să restituie 300 de mii de euro Parlamentului European appeared first on Independent.