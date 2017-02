Incendiu într-un șopron în satul Geamăna: Mai multe animale au pierit

09:27

Zeci de mii de oameni au protest ieri noaptea în toate orașele mari ale României și mii de oameni s-au strâns și au scandat în fața clădirii Guvernului de la București. "Cel de-al treilea act normativ pe care l-am adoptat astăzi este vorba de Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea Legii 296 Cod penal și a Legii 135 Cod de procedură penală. Practic, prin această ordonanță de urgență, (...) am pus în concordanță deciziile Curții Constituționale care (...) trebuiau să fie implementate fie de către Guvern, fie de către Parlament", a declarat ministrul Justiției, Florin Iordache, la Palatul Victoria, cel care declarare anterior că va trimite în Parlament aceste proiecte de legi. Întrebat în ce mod modifică această ordonanță infracțiunea de abuz în serviciu, Iordache a răspuns: "Acea plângere prealabilă pe care societatea civilă sau simplii cetățeni au invocat-o a fost eliminată și abuzul în serviciu a fost pus în concordanță cu decizia Curții". Liber la hoție în cantități mici Ministrul Justiției a spus că, potrivit actului normativ, abuzul în serviciu cu un prejudiciu de sub 200.000 de lei nu va mai fi sancționat penal. "Nu este sancționat penal. Deci, ce este sub 200.000 de lei, paguba se recuperează și nu mai este sancționat penal. Asta ne-a recomandat și Curtea, să stabilim un cuantum. Ținând cont de condițiile agravante, am considerat că această limită este o limită rezonabilă, pentru că instanța putea să considere 400.000, putea să considere 1.000.000. Dacă vă uitați în Codul penal, putea să considere 2.000.000 de euro și atunci, în aceste condiții, am stabilit această sumă de 200.000 de lei. Ceea ce este foarte important, pentru că în comunicarea publică a apărut că dezincriminăm abuzul în serviciu... Nu, l-am reglementat mai bine și l-am pus în concordanță cu decizia Curții", a precizat Iordache, citat de Agerpres. Ministrul Justiției a mai spus că în OUG sunt modificări și în ceea ce privește instituția denunțătorului. "Este făcută o modificare și o mai mare clarificare, astfel încât în șase luni de zile faptele rămân, pentru că aici era problema, dacă faptele rămân sau nu rămân. Faptele rămân în continuare, în schimb am precizat foarte clar ce înseamnă cele șase luni", a adăugat Iordache. Iohannis se implică Președintele Klaus Iohannis va merge miercuri la CSM, unde se desfășoară o ședință pe tema modificărilor din legislația penală, potrivit unor surse din Administrația Prezidențială. Marți, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Mariana Ghena, a declarat pentru Agerpres că a fost convocată pentru miercuri o ședință de plen pentru a discuta un nou proiect de ordonanță de urgență privind Codul penal și Codul de procedură penală, transmis de Ministerul Justiției, printre noutăți fiind infracțiunea pentru favorizarea infractorului și modificări privind abuzul în serviciu. Marți noapte, Iohannis a scris pe contul său de Facebook că „este o zi de doliu pentru statul de drept, care a primit o lovitură de la adversarii justiției”, cu referire la deciziile Guvernului PSD pe justiție. "Dragi români, astăzi este o zi de doliu pentru statul de drept. Statul de drept, care a primit o lovitură puternică de la adversarii justiției, dreptății și luptei împotriva corupției", a scris șeful statului pe Facebook. El susține că Guvernul PSD-ALDE a ignorat "visul și năzuințele a milioane de români liberi care vor să trăiască într-o țară eliberată de corupție". El susține că "sfidarea PSD la adresa poporului este deplină", punctând că social-democrații uită un lucru esențial și anume faptul că "valorile pe care se construiește un stat democratic, un stat de drept veritabil, nu aparțin unei majorități sau minorități de conjunctură", ci aparțin tuturor românilor.