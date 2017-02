Traian Băsescu renunță la funcția de preşedinte al PMP

10:28

Oamenii ar putea să citească 200 de cărţi pe an, dacă ar evita reţelele de socializare Timpul mediu petrecut în fiecare zi pe reţelele de socializare îi împiedică pe oameni să citească un număr de 200 de cărţi pe an, potrivit unui experiment realizat de Charles Chu, colaborator al site-ului Quartz, informează slate.fr. Atunci când un jurnalist l-a rugat pe Warren Buffet să îi spună secretul reuşitei sale în viaţă, celebrul miliardar a răspuns în felul următor: "Citiţi 500 de pagini pe zi. Aşa se construieşte capacitatea de a cunoaşte lucruri (…) Cu toţii puteţi să faceţi asta, dar vă garantez că puţini dintre voi o vor face". Intrigat de răspunsul lui Buffett, Charles Chu a încercat să pună imediat în aplicare recomandarea miliardarului. Jurnalistul spune că acea recomandare i-a schimbat viaţa şi îi îndeamnă pe toţi internauţii din lume să îi urmeze exemplul. "Mai întâi, este foarte important să nu vă descurajaţi înainte de a încerca. Renunţaţi la scuze precum «sunt prea ocupat» şi «nu sunt destul de inteligent pentru asta»", a spus el. Deşi nu a citit chiar 500 de pagini în fiecare zi, Charles Chu a terminat totuşi de citit 400 de cărţi în doi ani şi consideră că toţi oamenii din lume pot să facă acest lucru. Jurnalistul a făcut şi alte calcule: pentru un american mediu, timpul petrecut în faţa televizorului este de 1.642 de ore pe an şi timpul petrecut pe reţelele de socializare este de 608 ore. "Sunt 2.250 de ore pe an ruinate. Dacă ele ar fi folosite mai degrabă pentru a citi cărţi, oamenii ar putea să citească peste 1.000 de cărţi într-un an!", a adăugat jurnalistul.