A RENUNȚAT la pasiunea sa! Află de ce Olivia Furtună NU s-a mai atins de multă vreme!

15:17

Șeful Agenției pentru Protecția Consumatorului, Iurie Eremia, este încă burlac, însă are planuri mari pentru acest an – intenționează să spună „Da” în fața Altarului. Întrebat în cadrul emisiunii „Întâlnirea de la ora 8” de la Agro TV, dacă are planuri în plan personal, Iurie Eremia a răspuns: „Da, planific – de ce nu…?! Una […]