Iohannis, despre ordonanța Guvernului român: Este inadmisibil, e o bătaie de joc

Parlamentul britanic a lansat marţi la prânz dezbaterile pe tema proiectului de lege vizând să autorizeze Guvernul să lanseze negocierile cu privire la ieşirea din Uniunea Europeană (UE) şi care urmează să fie adoptat fărtă probleme, relatează AFP.