Reacția lui Iohannis la decizia nocturnă a Guvernului; Românii au ieșit în stradă

Pentru anul 2017, Ministerul Economiei prognozează o creștere economică cuprinsă între 3,5% și circa 6,5%. Declarația a fost făcută astăzi în cadrul unei conferințe de presă de viceprim-ministrul, Octavian Calmîc, ministru al Economiei, în cadrul căreia au fost prezentate principalele obiective ale activității instituției pentru anul curent.