Negocierile de pace pentru Siria au fost amânate

14:07

Conform agențiilor de presă, ofițerii Oficiului Central pentru lupta împotriva corpției și a crimelor din domeniul financiar au întreprins percheziții la biroul lui Francois Fillon, în urma dosarului deschis pe numele său privind locuri de muncă false. The post Suspiciuni grave de corupție în Franța: Biroul lui Francois Fillon, luat cu asalt de către polițiști appeared first on Independent.