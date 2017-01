Atacaţi de maidanezi. Peste 30 de mii de câini fără stăpân, pe străzile din Bălţi

19:12

Rezervația "Prutul de Jos" din raionul Cahul ar putea deveni patrimoniu mondial. O cerere în acest sens a fost trimisă la UNESCO de către ministerul Mediului. Dosarul a fost pregătit timp de jumătate de an și a fost coordonat cu experții UNESCO, care au vizitat rezervația în august 2016. Autoritățile speră că în curând Rezervația ar putea deveni o atracție turistică nu doar pentru moldoveni, dar și pentru străini. Rezervația biosferei "Prutul de Jos" are o sup...