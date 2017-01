Deși se declară eurofobă, Marine Le Pen refuză să restituie 300 de mii de euro Parlamentului European

13:58

Facebook și Odnoklassniki rămân în continuare cele mai populare rețele de socializare în Republica Moldova, cea din urmă depășind numărul de 1,1 milioane de utilizatori activi lunar. În același timp, în 2016 de cea mai mare creştere s-a bucurat aplicaţia Instagram, înregistrând o majorare a numărului de utilizatori cu 152 de procente. The post (GRAFIC) Social Media în Moldova: Cele mai utilizate rețele de socializare, hashtag-uri și statistici appeared first on Independent.