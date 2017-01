OMNIASIG asigura RCA parcul auto al Politiei Romane

10:12

In luna ianuarie 2017, Bogdan LEUSTEAN s-a alaturat echipei GrECo JLT Romania in calitate de Specialist in Asigurari de Aviatie. Acesta are o experienta de peste 20 de ani in subscriere si asigurari/reasigurari de aviatie, obtinuta in companii de asigurare locale si internationale.