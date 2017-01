Comisia specială pentru eficientizarea cadrului legislativ privind alimentația copiilor va discuta cu membrii comitetelor părintești din grădinițe și școli

16:37

Aparent, situația putea fi explicată de faptul că Ana Ursachi nu făcea decât să acționeze în interesul lui Bârcă și Ceban-care de fapt erau clienții ei în dosarul angajaților DIP bănuiți de complicitate și protecția a interlopului Makena. Doar că Bârcă și Ceban îi furnizau informații pe care le obțineau datorită funcției lor și le transmiteau avocatei în interes personal. Mai grav decât atât, este faptul că la o anumită etapă Bârcă și Ceban îi divulgau Anei Ursachi informații despre persoanje aflate sub protecția martorilor în dosarul Makena - or asta presupune că informația are Grif Secret și cade sub incidența legii cu privire la secretul de stat. Acest lucru ni-l confirmă una dintre persoanele vizate care din motive lesne de înțeles a dorit să-și păstreze anonimatul. Aceeași sursă mai spune că Ana Ursachi era în relații mult mai strânse cu fosta conducere a DIP.