Raport Freedom House: Republica Moldova este un stat „parțial liber”

09:27

Germania a înregistrat o absorbţie în creştere constantă a bunurilor exportate pe piaţa chineză, dublată de un declin al exporturilor către SUA, potrivit datelor camerei germane de comerţ, citate de Deutsche Welle. The post Schimbare istorică: China a detronat SUA devenind cel mai mare partener comercial al Germaniei appeared first on Independent.