Accident pe traseul Bălţi-Chişinău cu implicare a două microbuze. La faţa locului a fost îndreptat un echipaj SMURD // VIDEO

Numeroase studii care au fost realizate până în prezent au demonstrat că anumite substanţe care se găsesc în legumele de diverse culori au un puternic efect anticancerigen. Iată o listă cu legumele care combat cancerul şi pe care ar fi bine să le consumi cât mai des: Broccoli Este considerat o legumă medicament, deoarece are puteri antioxidante, antiîmbătrânire, antimutagenice şi antitumorale. A fost îndelung studiat şi cercetătorii au ajuns la concluzia că sulforafanul, o substanţă din broccoli are un puternic efect anticancerigen. "Există un fitonutrient minunat în broccoli care luptă cu cancerul. Într-un studiu de laborator, cercetătorii au luat celule expuse la compuşi cancerigeni şi au “picurat” puţin broccoli pe ele. Rezultat imediat? ADN-ul nu a mai suferit mutaţii. Şi mai există un flavonoid tot în broccoli, care poate reduce riscul de atac de cord fatal cu o treime", explică dr.Cristian Panaite, medic nutriţionist la Clinica KiloStop. Adaugă broccoli în omletă, ciorbe, supă-cremă, tocăniţe, peste pizza, în salate, în orez sau consumă-l simplu în stare crudă sau fiert puţin la aburi. Se găteşte cât mai puţin posibil şi se consumă pe cât posibil şi în stare crudă, deoarece efectul anticancerigen va fi unul mai puternic. Morcovii Conţin luteină care are capacitatea de a inhiba dezvoltarea celulelor canceroase. Aceasta stimulează dezvoltarea celulelor imunitare şi măresc capacitatea acestora de a ataca celulele tumorilor. Sfecla roşie S-a demonstrat că sfecla roşie împiedică dezvoltarea şi răspândirea celulelor canceroase. De asemenea, sfecla este recomandată persoanelor care urmează un tratament împotriva cancerului mamar, deoarece are capacitatea de a reduce din intensitatea efectelor adverse asociate tratamentului. Sursa: eva.ro