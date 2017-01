UE: 20% din energia consumată va proveni din surse regenerabile, până în 2020

21:07

O comisie a Parlamentului britanic a lansat luni o anchetă pe subiectul "știrilor false", după controversele privind rolul pe care le-ar fi jucat acestea în alegerile prezidențiale din SUA și în campania dinaintea referendumului de anul trecut din Marea Britanie cu privire la Brexit, transmite DPA.