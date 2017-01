PIB-ul unui județ din România este cât cel al Republicii Moldova, la un număr de locuitori de 3 ori mai mic

18:37

O asociaţie germană de protecţie a consumatorilor a dat în judecată WhatsApp la un tribunal din Berlin din cauza clauzelor adoptate de serviciul de mesagerie care îi permit să colecteze şi să transfere date ale utilizatorilor între platforme, transmite Bloomberg, citat de News.ro The post O asociaţie germană de protecţie a consumatorilor a dat în judecată WhatsApp appeared first on Independent.