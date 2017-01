Metodista Universității de Stat din Comrat, reținută cu mită în biroul de serviciu

11:42

Un nou video scandalos din arhiva Anei Ursachi a fost distribuit pe Youtube. De data aceasta, în imaginile filmate cu camera fixată între sânii Anei Ursachi apar Veaceslav Ceban și Petru Bârcă. Redacția Today.MD vă atenționează că pe lângă faptul că demonstrează o adevărată schemă de scurgere de informații din dosare cu implicarea unei televiziuni, imaginile conțin limbaj necenzurat. Potrivit celor care au încărcat imaginile pe youtube, acestea sunt filmate la data de 02.04.2010 chiar în biroul lui Petru Bârcă, șef-adjunct al Departamentului Instituțiilor Penitenciare. Din imagini se vede cum, după ce intră în biroul lui Bârcă, Ursachi este certată de acesta pentru că din cauza ei s-ar fi aflat că el este cel care face scurgeri de informații și chiar SIS-ul s-ar fi autosesizat pe marginea unui asemenea episod, iar ce-i ce îi furnizau informații lui Bârcă nu mai vor să lucreze cu el. La un moment dat însă, Bârcă se lasă convins de Ana să-i mai dea o porție de materiale compromițătoare, făcând astfel scurgeri din dosar și încălcând legea. Ana îi promite că în baza acestor materiale va face reportaje la Jurnal TV, asigurându-l pe Bârcă că ea poate decide multe la acel post de televiziune, inclusiv ce să apară și ce să nu apară pe post. După ce Ursachi și Bârcă pun la cale cum să-l facă țap ispășitor pentru aceste scurgeri pe Procurorul Zubco cu implicarea jurnaliștilor de la Jurnal TV, în birou intră șeful DIP Veaceslav Ceban, căreia Ursachi îi povestește cum urmează să fie făcută campania mediatică. Amintim că anterior au mai apărut imagini și materiale din arhiva Anei Ursachi pe care aceasta a adunat-o mai mulți ani, filmânându-și și înregistrându-și clienții cu utilaje speciale. Tot grație Anei Ursachi, avocată fugară care a părăsit țara după ce oamenii legii au reluat dosarul de omor cu implicarea acesteia, opinia publică a aflat despre prețul exorbitant pe care Țopii i-l cerau la început lui Renato Usatâi pentru mediatizare. Acum, după apariția imaginilor de azi, devine clar de ce Val Butnaru, a dedicat o emisiune întreagă portalului Today.MD și directorului acestuia - Gabriel Călin, care a scris despre avocată și camera dintre sânii avocatei-fugare, or cel mai probabil și Butnaru se simte cu musca pe căciulă, prins undeva între sânii Anei Ursachi. Cert este că, în timpul perchezițiilor din apartamentul Anei Ursachi, oamenii legii au ridicat o adevărată comoară pentru ei, iar noi, ne vom delecta încă mult timp. Sursele noastre susțin că aceasta este foarte voluminoasă, chiar dacă în cadrul unei conferințe de presă, mai mult pentru a-i liniști pe cei cu care a avut contacte, avocata susținea că poliția nu a găsit nimic la ea acasă. The post ARHIVA ANEI URSACHI. VIDEO 18+ appeared first on Moldova 24.