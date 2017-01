Tipuri de BĂRBAŢI cu care să nu te căsătoreşti

21:42

Ni se întâmplă tuturor. Apăsăm butonul „Send”, iar în secunda următoare se dezlănţuie iadul pe pământ. Realizăm că am uitat să ataşăm fişierul acela important. Sau acum, după ce am făcut-o, ne dăm seama că de fapt nu voiam să-i trimitem şefului mesajul acela acid. Ori am văzut în ultimul moment că am trimis e-mailul cui nu trebuia. Vestea bună este că serviciile de e-mail popular...