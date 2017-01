Project Syndicate: Rusia nu rezistă unui război lung, iar Putin știe asta

16:58

Preşedintele american Donald Trump susţine pe Twitter că numai 109 persoane au fost reţinute şi interogate şi că problemele de pe aeroporturi au fost provocate de sistemul informatic al companiei aeriene Delta şi de proteste. De asemenea, el a anunţat într-un comunicat că Statele Unite vor începe din nouă să emită vize pentru toate ţările, după ce vor fi implementare politici sigure, în următoarele 90 de zile, relatează Reuters. The post Trump susţine că problemele de pe aeroporturi au fost provocate de proteste şi anunţă că SUA vor emite din nou vize după implementarea de politici sigure appeared first on Independent.