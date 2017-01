Uniunea Europeană oferă granturi pentru proiecte de cooperare transfrontalieră între R.Moldova și Ucraina

15:22

Trăim în aceeași țară la câteva sute sau chiar zeci de kilometri și știm prea puține unii despre alții. Ce știm despre limba, tradițiile, cultura bulgarilor, găgăuzilor sau ucrainenilor din Republica Moldova și de ce am avea nevoie să știm? La ce ne-ar folosi să ne cunoaștem mai bine? Ce am avea de câștigat?