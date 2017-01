Ucraina întocmește „un plan” privind soluționarea conflictului transnistrean

15:28

Institutul polonez al Memoriei Naționale (IPN) a anunțat luni la Cracovia publicarea online a aproape zece mii de nume ale membrilor personalului lagărului nazist de la Auschwitz-Birkenau, relatează AFP.