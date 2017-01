O companie va angaja 10.000 de refugiați în cele 75 de țări în care are filiale, printre care și România

Starbucks a anuntat ca are de gand sa angajeze 10.000 de refugiati in urmatorii cinci ani. Angajarile vor fi facute in cele 75 de tari in care compania are afaceri, scrie The Guardian.

