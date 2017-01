Planul lui Putin pentru a destabiliza Occidentul: Merkel e următoarea țintă

14:58

La mijlocul lunii decembrie 2014, procurorii anticorupție prindeau în flagrant delict „cel mai corupt” primar din Republica Moldova. Alexandru Zaharia, primar de Lărguța, Cantemir, era săltat de oamenii legii într-un local din centrul capitalei cu 170 de mii de lei pe masă, cea mai mare mită cu care a fost prins vreodată un primar din Republica Moldova. The post Cine este „cel mai corupt” primar din Republica Moldova appeared first on Independent.