Sortiți să trăiască în beznă

Timp de 17 ani, locuitorii satului Bogdanovca Nouă din raionul Cimișlia, optează să stea pe lângă case, odată cu venirea nopții. Această situație creată din cauza absenței vreunui bec care ar lumina măcar un pic strada centrală a satului, a apărut acum 17 ani în urmă, când colhozul din localitate s-a desființat. De atunci și până în prezent, cei peste 200 de locuitori ai satului au abordat această problemă în cadrul întâlnirilor sale cu reprezentanții primăriei orașului Cimișlia, în componența căreia se află satul Bogdanovca Nouă. [caption id="attachment_12800" align="aligncenter" width="3316"] Indicator -„Bogdanovca Nouă”.[/caption] Cum se lasă noaptea, stăm pe acasă cu toții După ce s-a destrămat colhozul în anul 2000, nu mai avem lumină pe stradă. Deși plafoanele sunt bune și trebuie instalate numai becurile, autoritățile se fac a nu vedea problema noastră. Plătim impozite la fel ca și restul oamenilor, numai că pentru noi nimic nu se face. În satul de alături, Bogdanovca Veche, sunt mai mulți tineri, ei s-au mobilizat și au cumpărat becuri, la noi din păcate, majoritatea sunt pensionari, și nu are cine” – spune cu regret Ludmila Grinic. Locuitorii acestui sat nici nu mai speră să aibă degrabă lumină pe strada centrală a satului, care, de fapt este și unica. „Bogdanovca mie nu-mi trebuie, oricum nu mă votează!” acesta a fost răspunsul domnului Răileanu în cadrul unei întâlniri din satul vecin. Eu am rămas șocată când am auzit asemenea cuvinte de la dumnealui, mai adaugă femeia. Nici tânăra generație nu se arată încântată de absența iluminatului stradal, Adriana, o adolescentă pe care am găsit-o pe stradă, jucându-se cu zăpadă, cu alți doi consăteni, ne-a povestit cum se descurcă aceștia pe timp de noapte: „Vara aprindem becul la magazin și ne jucăm în drum, acum, nu mai avem ce face, după ce se face noapte, ne ducem acasă cu toții. Pentru a ne deplasa în întuneric, folosim lanterne și telefoane. Ne temem să mergem noaptea prin sat, dar ce să-i facem? Ne inspiră optimism faptul că în acest sat aproape nimeni nu intră după ce se lasă întunericul, deoarece satul nostru nu se vede. [caption id="attachment_12801" align="aligncenter" width="2048"] Seară târzie pe strada satului Bogdanovca Nouă (sus). Stâlpi fără lămpi (jos).[/caption] Pe lângă problema iluminatului stradal, mai mulți săteni s-au plâns că nu au apă potabilă de calitate și o unitate de transport care, ar veni regulat și în satul lor. „Suntem un sat aparte de acest stat. Primarul vine în sat numai când are nevoie să-l alegem, vine odată la 4 ani și atât. Ulterior suntem lăsați în voia sorții, trăim cum putem, suntem ca un stat aparte. Măcar 3-5 becuri să fie pe stradă, căci e una singură. Chiar și în perioada sovietică o duceam mai bine. De noi toți au uitat. De 8 ani nu s-a făcut nimic în sat, de aceea nici nu-l votează nimeni pe primar. Avem probleme mari și cu apa potabilă. Ne-au promis autoritățile că vor instala un turn nou pentru aprovizionare cu apă, dar l-au instalat în satul vecin nu știu de ce. Turnul și capacul acestuia sunt ruginite foarte tare, nici nu este umplut în totalitate cu apă, deoarece are găuri sus și curge apa în zadar. Apa este de o calitate proastă, deoarece prin găurile din capac plouă iar ciorile își fac nevoile. Am fost nevoiți să instalăm filtru de apă, deoarece este imposibil să bei apă de o asemenea calitate” – a declarat doamna Svetlana, vânzătoare la magazinul din sat. Majoritatea locuitorilor acestui sat sunt pensionari și oameni în etate, care au deseori probleme de sănătate. „Ne-am adresat la primărie de mai multe ori. Cică a venit odată un autobuz în sat și a așteptat pasageri, oamenii n-au știut că va veni” mai adaugă doamna Svetlana. De atâta disperare, sătenii fac deja și glume pe seama situației. „Într-un an ni se promite, alți 3 ani așteptăm, și tot așa de la alegeri până la alegeri”. „Parcă e taiga satul nostru, nici lumină, nimic. Prima dată când am venit în acest sat, am dormit în lanul cu rapiță, deoarece n-am putut să găsesc satul. Cândva era un bec la intrarea în sat, dar a murit și acela. Satul nostru este marginalizat și ignorat de către toți – spune Mihail Șabaș, locuitor al satului timp de câțiva ani. Contactat de către Gazeta de Sud, primarul orașului Cimișlia, Gheorghe Răileanu, a menționat că problema nu poate fi soluționată printr-o simplă instalare a lămpilor. „Pentru a restabili iluminatul stradal în satul Bogdanovca Nouă, primăria trebuie să ajungă la o înțelegere cu prestatorul de curent electric, deoarece este nevoie să instalăm un contor, cablu dublu-izolator, un dispozitiv care ar conecta/deconecta automat curentul. În acest an, planificăm să instalăm în această localitate câte un bec la fiecare doi-trei stâlpi. Anul trecut primăria a cumpărat un turn de apă și pentru satul Bogdanovca Nouă, însă, responsabilii de la întreprinderea „Servicii Publice” au decis că acesta este mai necesar în satul Bogdanovca Veche” – a menționat domnul Răileanu. Totodată, edilul dă asigurări că în anul 2017, turnul din satul cu pricina va fi schimbat și se vor depune eforturi ca sătenii să aibă parte de un transport organizat până în oraș. Redacția ziarului nostru va monitoriza cum sunt îndeplinite promisiunile date de autorități, dar și păstrarea de către săteni a bunurilor care urmează a fi instalate în acest sat. Daniel Aramă.

