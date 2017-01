Infrangere dureroasa pentru Milsami Orhei in cantonamentul din Turcia: Petru Racu a transformat lovitura si a stabilit scorul final de 1 la 4 - VIDEO

In meciul cu Zaglebie Lubin, echipa care a ocupat locul 3 in Campionatul Poloniei, in sezonul precedent,

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md