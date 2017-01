Dodon vrea să repare clădirea Preşedinţiei din „surse extrabugetare”, până la sfârșitul anului

14:28

În anul în care a plătit zeci de miliarde de euro în contul Dieselgate, Grupul Volkswagen a devenit cel mai mare constructor auto din lume cu vânzări de 10.3 milioane de unități, depășind Toyota cu numai 137.000 de mașini. The post Volkswagen a devenit cel mai mare constructor auto din lume; Cine intră în top 3 appeared first on Independent.