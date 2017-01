Cum transformăm programul „Prima Casă” din vis în realitate?

13:37

Reţelele de socializare devin tot mai atractive pentru moldoveni. Potrivit unui studiu, în 2016 de cea mai mare creştere s-a bucurat aplicaţia Instagram, înregistrând o majorare a numărului de utilizatori cu 152 de procente. În același timp, Odnoklassniki rămâne în continuare cea mai populară rețea de socializare în rândul moldovenilor.