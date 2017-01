Viceministrul Lilian Darii l-a primit pe ambasadorul Republicii Macedonia, Pande Lazarevski, în vizită de rămas bun

17:07

Trump a promis că va avea relații mai bune cu Rusia decât predecesorul său. Luna aceasta, el a sugerat că ar putea ridica sancțiunile impuse de administrația Obama dacă Kremlinul va ajuta SUA în lupta împotriva teroriștilor. În mesajul lui de anul nou, Putin l-a felicitat pe Trump și și-a exprimat speranța că țările lor vor putea să interacțiune pe scena internațională la un nou nivel, cei doi lideri urmând să aibă prima discuție telefonică după învestirea lui Trump. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat pentru agenția de presă RIA Novosti că această convorbire telefonică este programată pentru sâmbătă, 28 ianuarie. Într-un interviu acordat joi Fox News, noul președinte american a spus că va avea în curând posibilitatea să discute cu liderul rus. „El (Putin) m-a sunat când am câștigat. Dar noi încă nu am vorbit. Dar, după cum am înțeles, vom vorbi în curând”, a spus Trump.