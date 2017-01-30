КАК ДЛЯ «ЗАРИ» ЗАВЕРШИЛАСЬ ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ СБОРОВ В ТУРЦИИ
BTV, 30 ianuarie 2017 17:58
В конце прошлой недели в стане бельцкой «Зари», находящейся на учебно-тренировочных сборах в Турции, произошло много событий. В четверг, 26 января, своё 33-летие... Запись КАК ДЛЯ «ЗАРИ» ЗАВЕРШИЛАСЬ ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ СБОРОВ В ТУРЦИИ впервые появилась Бельцкое телевидение.
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В конце прошлой недели в стане бельцкой «Зари», находящейся на учебно-тренировочных сборах в Турции, произошло много событий. В четверг, 26 января, своё 33-летие... Запись КАК ДЛЯ «ЗАРИ» ЗАВЕРШИЛАСЬ ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ СБОРОВ В ТУРЦИИ впервые появилась Бельцкое телевидение.
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23 ianuarie 2017
17:37
Многофункциональный трактор, который подарил Бельцам мэр Ренато Усатый, существенно облегчил работу муниципального предприятия «Благоустройство и озеленение». Светлана Новикова, директор предприятия, рассказала телеканалу БТВ, что... Запись БЕЛЬЦКИЕ УЛИЦЫ УБИРАЕТ ВСЕСЕЗОННЫЙ ТРАКТОР-ТРАНСФОРМЕР впервые появилась Бельцкое телевидение.
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20 ianuarie 2017
18:07
Семеро бельцких ребят выиграли конкурс рисунков, организованный Службой гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций. В нем приняли участие школьники из разных регионов страны. Ребятам... Запись СПАСАТЕЛИ ПРОВЕЛИ КОНКУРС ДЕТСКИХ РИСУНКОВ впервые появилась Бельцкое телевидение.
17:47
В мастерских муниципального предприятия ДРСУ «реанимируют» старый троллейбус. Главный инженер Виктор Калюжный отметил, что эта машина была очень изношена и нуждалась в ремонте.... Запись В БЕЛЬЦАХ «РЕАНИМИРУЮТ» СТАРЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС впервые появилась Бельцкое телевидение.
19 ianuarie 2017
18:58
Запись ПОЧЕМУ СВЯТАЯ ВОДА ПРОДАЕТСЯ ЗА ДЕНЬГИ? впервые появилась Бельцкое телевидение.
18:47
Многие считают, что вода в бельцких колодцах чистая, вкусная и незагрязнённая. На самом деле – это миф. Последние данные Центра общественного здоровья неутешительны.... Запись БЕЛЬЦКИЙ МЕДИК: ВОДУ ИЗ КОЛОДЦЕВ ПИТЬ НЕЛЬЗЯ! впервые появилась Бельцкое телевидение.
16:47
Ориентировочно захоронения на новом кладбище начнутся через месяц-два. Об этом телеканалу БТВ сообщил директор ДРСУ Сергей Пчела. Ныне действующее кладбище практически полностью исчерпало... Запись БЕЛЬЧАН БУДУТ ХОРОНИТЬ НА НОВОМ КЛАДБИЩЕ впервые появилась Бельцкое телевидение.
18 ianuarie 2017
18:47
Муниципальное предприятие ДРСУ проведет анализ системы дорожных знаков на городских улицах, чтобы определить их состояние и заменить на новые или установить дополнительные там,... Запись В БЕЛЬЦАХ УСТАНОВЯТ НОВЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ впервые появилась Бельцкое телевидение.
18:28
Низкие температуры последних недель привели к образованию на бельцких водоёмах ледяного покрова. Местами его толщина достигает 20-30 сантиметров. Однако, это всё равно не... Запись БЕЗОПАСЕН ЛИ ЛЕД НА ОЗЕРАХ ДЛЯ ЗИМНЕЙ РЫБАЛКИ? впервые появилась Бельцкое телевидение.
18:18
С ноября прошлого года и до настоящего времени в Бельцах зарегистрировали 10 400 случаев заболевания ОРВИ — острыми респираторными вирусными инфекциями. Это на 3 000... Запись БЕЛЬЧАН «КОСИТ» ОРВИ: ЗАБОЛЕЛО БОЛЕЕ 10 ТЫС. ЧЕЛОВЕК впервые появилась Бельцкое телевидение.
18:18
Деятели культуры, представители примарии, школьники, студенты и все те, кого не оставляет равнодушным творчество Григория Виеру пришли 18 января на Аллею классиков, чтобы... Запись ПАМЯТНИК ВИЕРУ УСЫПАЛИ ЦВЕТАМИ впервые появилась Бельцкое телевидение.
17 ianuarie 2017
18:17
Бельцкое Управление ЧС призывает соблюдать меры безопасности при купании на праздник Крещения. «Силами сотрудников Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД будут организованы... Запись БЕЛЬЦКИЕ СПАСАТЕЛИ ПРИЗЫВАЮТ К ОСТОРОЖНОСТИ ЛЮБИТЕЛЕЙ КРЕЩЕНСКИХ КУПАНИЙ впервые появилась Бельцкое телевидение.
16 ianuarie 2017
18:17
Бельцкий баскетбольный клуб «UA Баско» одержал очередную победу в этапе Чемпионата республики. В первом матче второго круга национальной дивизии, проходившего 15 января в... Запись БЕЛЬЦКИЕ БАСКЕТБОЛИСТЫ ОБЫГРАЛИ КИШИНЕВСКУЮ КОМАНДУ впервые появилась Бельцкое телевидение.
16:58
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14 ianuarie 2017
21:17
Субботний день принес много позитивных эмоций не только юным футболистам, воспитанникам спортшколы футбола, над которой взял шефство мэр Бельц Ренато Усатый, но и... Запись ФУТБОЛИСТЫ «ЗАРИ» ПРОВЕЛИ МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ 180 РЕБЯТ впервые появилась Бельцкое телевидение.
13 ianuarie 2017
17:58
Не ждать указаний сверху, а работать оперативно, исходя из меняющихся погодных условий, призвал руководителей муниципальных предприятий Вячеслав Зинковский, начальник Управления коммунального хозяйства примарии.... Запись КОММУНАЛЬЩИКОВ ПОПРОСИЛИ НЕ ЖДАТЬ УКАЗАНИЙ СВЕРХУ впервые появилась Бельцкое телевидение.
12 ianuarie 2017
18:17
Припаркованные как и где попало автомобили мешают уборке снега в бельцких дворах. Об этом на заседании в примарии сообщила Татьяна Параскан, директор муниципального... Запись АВТОМОБИЛИ МЕШАЮТ УБИРАТЬ СНЕГ ВО ДВОРАХ впервые появилась Бельцкое телевидение.
16:28
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