КАК ДЛЯ «ЗАРИ» ЗАВЕРШИЛАСЬ ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ СБОРОВ В ТУРЦИИ

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Вы уволились и не знаете, остаётся ли действительным ваш медицинский полис? Знайте, что после прекращения действия индивидуального трудового договора и, соответственно, с момента,... Запись ДЕЙСТВИТЕЛЕН ЛИ МЕДИЦИНСКИЙ ПОЛИС ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ? впервые появилась Бельцкое телевидение.