Otrava unei specii de măr, considerat cel mai periculos copac din lume, este atât puternică încât “atacă” şi la câţiva metri distanţă

Racii se pot considera, din pacate, ghinionisti in domeniul dragostei. Momentan, ne aflam intr-o perioada deloc buna pentru viata sentimentala a Racilor, pentru ca semnele rele in ceea ce privesc relatiile amoroase se arata din ce in ce mai des. Racii care se afla intr-o relatie s-ar putea sa sufere deoarece nu primesc tot ceea ce isi doresc de la partener, dar nici nu au curajul sau dorinta de a incheia relatia. Racii care nu se afla intr-o relatie sufera din cauza singuratatii, dar nici nu fac vreun efort pentru a cunoaste mai multe persoane. Balanta Balantele sufera din dragoste in aceasta perioada, si asta pentru ca nu au fost pregatite din timp pentru schimbarile care au survenit in viata sentimentala. Fie ca partenerul de lunga durata pe care il aveau s-a schimbat radical, fie ca dinamica relatiei nu mai este aceeasi, cert este ca relatia si, implicit, viata Balantelor trece printr-o perioada foarte tulbure. Daca esti Balanta, nu dispera! Lucrurile se vor clarifica in curand si vei putea sa iei o decizie care te va face mai fericita. Pesti Pestii sunt una dintre zodiile care sufera din dragoste pentru ca se implica foarte mult in relatiile pe care le au. Pestii pun foarte mult suflet si planuiesc relatia cu partenerul pe termen foarte lung. Pentru ca sunt atat de implicati in relatie si pentru ca isi imagineaza inca de la inceputul acesteia cum va fi, asteparile Pestilor pentru viata amoroasa sunt foarte inalte si, inevitabil, sfarsesc mereu fiind dezamagiti. Dezamagirea aduce cu sine suferinta pentru Pesti. Daca esti Pesti, aminteste-ti ca trebuie sa ai rabdare, sa nu iti faci asteptari ideale si sa lasi relatia sa isi urmeze propriul curs, potrivit elle.ro.