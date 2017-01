Un pod ar putea fi construit peste strada pietonală din Chișinău — (FOTO)

12:28

10 grade de căldură, la finele săptămânii Luni și marți se vor înregistra temperaturi sub zero grade, inclusiv ziua, care vor oscila între 0..-5 grade și -7..-14 grade pe timpul nopții, vremea se încălzește ușor spre sfârșitul săptămânii, atunci când vom avea temperaturi de până la plus 9 grade Celsius în sudul țării. Spre sfârșitul săptămânii vom avea +4..+7 în raioanele de nord și chiar +6..+9 în sud. Valori pozitive se vor înregistra și pe timpul nopții, mai ales în centrul și sudul țării. Totodată, precipitații nu sunt prognozate și vom avea parte de multe zile cu soare.