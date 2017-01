O mămică cu păr albastru uimește internauții cu asanele realizate alături de cei doi copii

10:18

Il y a un an je me réveillais à Paris, avec la tête dans les étoiles … je veillerai sur notre petite nouvelle j'espère devenir bien vite ta bonne étoile ⭐️❤️ #missfrance #family #etoile #star #love A photo posted by Iris Mittenaere Officiel (@irismittenaeremf) on Dec 20, 2016 at 2:46am PST După o competiție de […]