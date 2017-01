12 lucruri pe care le facem în fiecare zi pot avea efecte periculoase asupra sănătăţii

11:07

Motorul de căutare online Google a înfiinţat un fond de criză în valoare de două milioane de dolari, la care se adaugă donaţii în valoare de alte două milioane de dolari din partea angajaţilor Google, în beneficiul mai multor organizaţii americane care îi sprijină pe imigranţi: American Civil Liberties Union, Immigrant Legal Resource Center, International Rescue Committee şi UNHCR, informează publicaţia USA TODAY.