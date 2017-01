Cel puțin șase morți și opt răniți, într-un atac armat la Centrul cultural islamic din Quebec

00:58

Dupa 20 de ani de la accidentul de la Paris in care printesa Diana si-a pierdut viata, printii William si Harry au comandat o statuie care sa fie ridicata in onoarea mamei lor, transmite Reuters care citeaza purtatorul de cuvant al Casei Regale. Pe 31 august 1997, automobilul in care se aflau Printesa Diana si […]