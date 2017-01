Tinerii Moldovei au lansat campania „AICI DODON NU E PREŞEDINTE!”

15:07

Deputatul Matei Dobrovie, membru al Comisiei de politică externă și vicepreședinte al Comisiei pentru românii din afara granițelor din Parlamentul României, a declarat că președintele Republicii Moldova Igor Dodon acordă o mai mare atenție luptei anti-identitate decât rezolvării unor probleme cu care se confruntă populația – cu corupția și sărăcia. „Igor Dodon pare mult mai [&hellip The post Parlamentar al României: DNA a obținut condamnări în peste 90% din cazuri. Dodon, mai preocupat de teme false decât de problema corupției și a sărăciei în Rep. Moldova appeared first on InfoPrut.