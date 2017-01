Delir cu repetiție al lui DODON la televiziunile rusești. Ce spune despre „teorii ale conspirații” și „REVOLUȚII colorate” la Chișinău

10:27

Scorpion Femeia fara niciun Dumnezeu e, prin definitie, cea nascuta in Scorpion. E deosebit de razbunatoare, nu uita si nu iarta. Moralitate? Ce este aceea? Minte cu nerusinare doar ca sa-si apere pielea si n-o intereseaza deloc daca lucrurile pe care le lanseaza in eter ar putea face rau cuiva. E extremista si deloc rationala, se abate de la reguli cu zambetul pe buze. E manipulatoare si santajista si va face orice sa ajunga in varful piramidei. Capricorn Vorbim despre una dintre cele mai dominatoare femei, cea care nu are viata personala, ci doar cariera. E mega serioasa si fuge de sentimentalism ca, vorba aceea, dracu de tamaie. E arivista si snoaba in acelasi timp, e lipsita de diplomatie si poate da dovada de multa rautate cand o superi sau daca nu te ridici la standardele ei. Este suparacioasa si nu raspunde bine la glume, asa ca mai degraba ar fi de preferat sa eviti sa intri in contact cu ea. Balanta Balanta apreciaza lucrurile doar dupa starea ei emotionala. Daca ei nu ii e bine, orice ai face nu ii intri in gratii. Uita de orice urma de umanitate atunci cand i se pare ca incerci sa ii subminezi autoritatea. Se teme ca i se va intrezari vulnerabilitatea si atunci iese la atac. Face tot posibilul sa aiba ultimul cuvant, fiindca asta ii da impresia ca are forta. Nu se impaca nicidecum cu gandul tradarii si va ataca miseleste, cand cel vizat nici nu se asteapta, potrivit ele.ro.