Ialoveni: Doi tineri au atacat, jefuit și i-au furat unui taximetrist mașina de serviciu

11:28

# The Fall and Rise of Jerusalem Dacă te interesează istoria Ierusalimului și a națiunii evreiești, înscrie-te la acest curs pentru a dezlega miturile existente și a te informa despre ce s-a întâmplat cu adevărat. Cursul este oferit de: Tel Aviv University Începe pe: 20 februarie Limba de predare: Engleza # Introduction to Communication Science Cursul […] Articolul Recomandări de 9 cursuri utile pe care să le urmezi în luna februarie pe Coursera apare prima dată în #diez.