Aeroportul Mărculești va fi transmis Ministerului Economiei

Cele mai ieftine produse europene, în Macedonia, Polonia și România Dintre cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, Polonia, România și Bulgaria au cele mai ieftine produse alimentare, băuturi și tutun, se arată într-un raport publicat vineri de Eurostat, pentru anul 2015. Eurostat menționează că prețurile variază considerabil de la țară la țară. Spre exemplu, la nivelul anului 2015, în Danemarca, prețurile acestor produse erau cu 45% peste media UE, în timp ce în Polonia erau cu 37% sub medie. Băuturile alcoolice erau cele mai scumpe în Irlanda, cu 75% peste media UE, în timp ce în Bulgaria erau cu 36% sub medie. În cazul țigărilor, cele mai scumpe erau în Marea Britanie (119% peste media UE) și cele mai ieftine la vecinii bulgari (50% sub medie). În cazul României, cele mai ieftine produse sunt pâinea și cerealele. Aceleași produse sunt cele mai scumpe, la nivelul UE, în Danemarca. În afara UE, țara cu cele mai scumpe astfel de produse din Europa este Elveția. De asemenea, la nivelul UE, cele mai ieftine fructe, legume și cartofi se găsesc tot în România, cele mai scumpe fiind în Danemarca. La nivelul întregului continent, aceleași produse sunt cele mai ieftine în Macedonia, Polonia și România, în timp ce cele mai scumpe sunt în Elveția, Norvegia și Danemarca. Eurostat precizează că au fost comparate prețurile a 440 de produse din fiecare țară.