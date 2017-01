După o vacanță de peste o lună, parlamentarii sunt așteptați la muncă

14:46

Liderii Partidului Social Democrat (SPD) au decis duminică după-amiază să-l nominalizeze în mod unanim drept candidat al stângii pentru poziţia de cancelar pe fostul preşedinte al Parlamentului European, Martin Schulz. Sondajele indică în acest moment o egalitate între Martin Schulz şi Angela Merkel, care vrea să obţină un al patrulea mandat la conducerea Germaniei, transmite Reuters.